Александр Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября

Автор: Гузель Галимова
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Александр Беглов официально вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября, сообщил председатель Заксобрания города Александр Бельский.

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Дату церемония утвердил комитет по законодательству. Событие состоится в Мариинском дворце.

Напомним, Александр Беглов победил на выборах, прошедших 6-8 сентября, набрав 59,8% голосов. Итоговая явка на голосовании составила 37,76%.

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