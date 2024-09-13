Александр Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября

Александр Беглов официально вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября, сообщил председатель Заксобрания города Александр Бельский.
Дату церемония утвердил комитет по законодательству. Событие состоится в Мариинском дворце.
Напомним, Александр Беглов победил на выборах, прошедших 6-8 сентября, набрав 59,8% голосов. Итоговая явка на голосовании составила 37,76%.
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09.09.2024 167