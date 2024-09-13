В Петербурге клещи укусили 92 ребенка за последнюю неделю

В Санкт-Петербурге за неделю 956 человек обратились в больницу с укусом клеща, среди них 92 ребенка до 17 лет. Всего в черте города отметили 123 случая, сообщает «Петроград».

Больше всего укусов зафиксировано в Курортном районе – 52. Также зарегистрирован один случай клещевого энцефалита и 16 случаев клещевого боррелиоза.

С 5 сентября по 11 сентября в рамках плановой вакцинации в Санкт-Петербурге привито 510 человек против клещевого энцефалита, в том числе 287 детей. Специалисты посоветовали на прогулку в парк или лес надевать закрытую плотную одежду светлых тонов.