В Петербурге клещи укусили 92 ребенка за последнюю неделю

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге за неделю 956 человек обратились в больницу с укусом клеща, среди них 92 ребенка до 17 лет. Всего в черте города отметили 123 случая, сообщает «Петроград».

Больше всего укусов зафиксировано в Курортном районе – 52. Также зарегистрирован один случай клещевого энцефалита и 16 случаев клещевого боррелиоза.

С 5 сентября по 11 сентября в рамках плановой вакцинации в Санкт-Петербурге привито 510 человек против клещевого энцефалита, в том числе 287 детей. Специалисты посоветовали на прогулку в парк или лес надевать закрытую плотную одежду светлых тонов.

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21.06.2024 1939
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