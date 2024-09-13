В Ленобласти два пьяных водителя пытались откупиться от ДПС

В Ленобласти три водителя пытались дать взятки сотрудникам Госавтоинспекции.

Так, 12 августа на улице Калинина в Приозерске остановили пьяного 64-летнего водителя Ford. В отдел полиции он попытался дать взятку в размере 30 тысяч рублей. В начале сентября уже на улице Цветкова 65-летняя женщина-водитель с явными признаками опьянения попыталась «откупиться» от полицейских, предложив им 20 тысяч рублей.

20 августа на 2-м километре трассы «Кузьмолово — Юкки» 21-летний водитель из среднеазиатского государства попытался дать взятку инспектору в размере тысячи рублей за отсутствие документов, которые подтверждали бы его право находиться на территории России.

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Всем злоумышленникам избрали меры пресечения в виде подписок о невыезде и надлежащем поведении.