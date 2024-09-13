Сергей Перминов: по программам развития территорий регионы смогли привлечь 111 млрд рублей инвестиций

Владимир Якушев на совещании с Владимиром Путиным заявил, что «Единая Россия» готова взять на себя ответственность за реализацию индивидуальных программ развития регионов.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru рассказал, какие это могут быть программы и в каких регионах они будут. И станет ли поддержка партии дополнительным стимул для управленческих команд регионов?

«Единая Россия как правящая партия, которая представляет большинство граждан нашей страны на всех уровнях власти, всегда является деятельным участником развития государства в целом и его регионов в частности. Она, располагая самой разветвленной системой отделений, постоянно находится в контакте с людьми на местах, знает их проблемы. Решение последних – основа ее Народной программы», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что реализуемые правительством России программы развития территорий – это инструмент, который хорошо зарекомендовал себя в прежние годы. С его помощью регионы смогли привлечь 111 млрд рублей инвестиций, показали положительную динамику по снижению бедности и безработицы. На период с 2025 по 2030 годы такие программы будут разработаны для 10 регионов. В их число вошли Республика Алтай, Республика Марий Эл, Псковская область и ряд других.

«Приоритетные направления в регионах определены. Это поддержка малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, туризма и ряда других направлений. Как отметил врио Секретаря Генсовета Владимир Якушев, задача «Единой России» – обеспечить их финансирование, а также контроль исполнения. Содействуя федеральным властям и усиливая возможности региональных команд, партия будет выступать для них связующим элементом, способствуя тем самым зримому улучшению жизненных условий граждан», – резюмировал Сергей Перминов