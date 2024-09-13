Российский губернатор предложили не принимать в вузы без «природного дара». А из половины бывших школьников сделать рабочих 

В вузах должны учиться только молодые люди с «природным даром», а при его отсутствии необходимо отправлять их обучаться рабочим специальностям. Об этом заявил в интервью губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По словам политика, в его регионе не хватает 14 тысяч рабочих рук. Закрыть эту потребность можно за счет привлечения мигрантов. Другой вариант: «наполовину сократить высшее образование и оставить его только на бюджете».
На замечание журналиста, что это нарушение прав человека, Александр Богомаз ответил: «Всегда нужно чем-то жертвовать».
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