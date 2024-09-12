«Озон» построит новый логистический хаб в Янино-2

Складской комплекс для компании «Озон» будет построен в массиве Янино-2 к 2026 году

Соответствующее соглашение во время BRIEF-2024 подписали сегодня, 12 сентября, губернатор Ленобласти и генеральный директор застройщика ООО «Ориентир ЛО» Елена Бабенко.

«Место для нас знаковое. Реализуем эффективный проект в развивающейся городской зоне, и для нас очень важно было создать рядом новые рабочие места. Логистика — одно из основных направлений драйверов роста экономики Ленинградской области», — отметил Александр Дрозденко.

В свою очередь Елена Бабенко, добавила, что программа «Зеленый коридор» позволила получить компании согласование и начать строительство распределительного центра.

Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта. Сейчас в систему «Зеленый коридор для инвестора» — навигатора для инвесторов, включены органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации.

Ранее стало известно, что группа Компаний «Катюша» инвестирует в проект увеличения производственных и складских мощностей своих МФУ в Заневском поселении более 1 млрд рублей. А в Сланцах построят производство по выпуску экологичных аккумуляторов за 1,4 млрд. рублей, а компания «Денова» увеличит масштабы производства полимерной продукции в Гатчинском районе.