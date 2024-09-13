Водитель авто после ДТП избил курьера прямо на проезжей части в Петербурге

Молодому человеку пришлось покинуть место происшествия, бросив велосипед и сумку с доставкой.

Фото: скриншот из видео из соцсети VK «ДТП-ЧП-СПб»

Инцидент произошёл ещё днём 11 сентября возле дома №2 на Советском проспекте в Северной столице. Водитель автомобиля набросился с кулаками на курьера посреди проезжей части. Неравнодушные прохожие пытались остановить избиение. Позже молодой человек покинул место происшествия.

Предположительно, причиной конфликта стала дорожная авария. На кадре перед машиной виден валяющийся велосипед.

Очевидцы сообщают, что доставщик от медицинской помощи отказался. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что водитель сам является виновником ДТП: «проезд под запрещающий знак, пересечении двойной сплошной линии».