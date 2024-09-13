Молодой человек упал на пути под электричку в Колпино

В Колпинском районе Санкт-Петербурга утром 13 сентября на пути под электропоезд упал человек. Предположительно, пострадал студент.

Состав стоял около часа, следующие электрички также шли с опозданием. По словам одного из очевидцев, пострадавшим является студент, поскольку у него в рюкзаке обнаружили зачетку.

Электропоезд, который отправился из Колпино в 09:54, прибыл на 58 минут позже. Следующий состав также задержался, но лишь на две минуты.