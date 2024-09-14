Минтранс предложил ввести обязательную регистрацию электросамокатов

Минтранс представил проект закона, в соответствии с которым средства индивидуальной мобильности (СИМ) нужно будет ставить на учет.

Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, с 1 сентября 2026 года мопеды, электровелосипеды и электросамокаты нужно будет зарегистрировать в создаваемом федеральном реестре в течение 10 дней с момента покупки. Владельцы должны будут в обязательном порядке получить «учетный знак» (аналог автомобильного госномера) и «учетную метку» (QR-код). Тем, у кого уже есть СИМ должны зарегистрировать их до 1 марта 2027 года.

Порядок регистрации установит правительство.