Почетный гражданин Гатчины Виталий Филоненко назначен главой муниципального округа

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В пятницу, 13 сентября, на первом заседании совета депутатов Гатчинского муниципального округа почетный гражданин Гатчины Виталий Филоненко единогласно избран главой округа.

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ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Филоненко был выдвинут на должность главой фракции «Единая Россия» и получил поддержку губернатора Александра Дрозденко.

В своей речи Виталий Филоненко поблагодарил коллег и выразил готовность работать над развитием округа.

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