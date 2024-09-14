Почетный гражданин Гатчины Виталий Филоненко назначен главой муниципального округа

В пятницу, 13 сентября, на первом заседании совета депутатов Гатчинского муниципального округа почетный гражданин Гатчины Виталий Филоненко единогласно избран главой округа.

Филоненко был выдвинут на должность главой фракции «Единая Россия» и получил поддержку губернатора Александра Дрозденко.

В своей речи Виталий Филоненко поблагодарил коллег и выразил готовность работать над развитием округа.