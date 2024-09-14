Названы районы Ленобласти с самой высокой активностью клещей

В Ленобласти с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 6307 человек, среди них 1233 ребенка.

Больше всего пострадавших зарегистрировано Приозерском — 859, Выборгском — 791, Гатчинском — 785, Тихвинском — 718, Всеволожском — 554 и Тосненском районах — 384 районов.

С начала сезона зарегистрирован 31 случай заболевания боррелиозом и 10 – вирусным энцефалитом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ЛО.