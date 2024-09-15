Мьянма выразила желание стать страной-наблюдателем при БРИКС

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Об этом заявил министр информации республики.

Мьянма намерена участвовать в БРИКС в статусе страны-наблюдателя, заявил ТАСС министр информации республики Маун Маун.

Мы настроены взаимодействовать с объединением в качестве страны-наблюдателя, без полного членства, — подчеркнул министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попасть в объединение БРИКС стремится все больше стран мира. Всего их уже около 30.

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