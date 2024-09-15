Опубликован график отключений электричества в Ленобласти

«ЛОЭСК» предупредил о проведении плановых ремонтных работ на электросетях.
Компания «ЛОЭСК» опубликовала график плановых работ на объектах энергетический инфраструктуры Ленинградской области. Работы на электросетях будут проводиться в период с 15 по 23 сентября.
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщает компания.
Фото: ЛОЭСК
Вам будет интересно
В Ленинградской области до конца года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» откроются еще 50 благоустроенных общественных пространств, сообщил...
14.09.2024 42