В Египте автобус с туристами из России попал в серьезное ДТП

Всего в аварии пострадали 50 человек.

Туристический автобус попал в ДТП в Египте. Среди пострадавших — граждане России, Италии, Турции и Великобритании.

По данным местных СМИ, авария произошла на трассе «Суэц — Каир» 15 сентября. Всего в больницу были доставлены 50 человек, среди которых 21 россиянин.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны. СМИ сообщают, что автобус перевернулся.