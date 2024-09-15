В Египте автобус с туристами из России попал в серьезное ДТП

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Всего в аварии пострадали 50 человек.

Туристический автобус попал в ДТП в Египте. Среди пострадавших — граждане России, Италии, Турции и Великобритании.

По данным местных СМИ, авария произошла на трассе «Суэц — Каир» 15 сентября. Всего в больницу были доставлены 50 человек, среди которых 21 россиянин.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны. СМИ сообщают, что автобус перевернулся.

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