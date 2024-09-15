Состояние туриста из России, пережившего удар молнии в Грузии, ухудшается

У мужчины начала отниматься нога.

Выживший в Грузии после удара молнии россиянин пожаловался на ухудшение состояния здоровья. У туриста начала отниматься нога.

Как выяснил Телеграм-канал Shot, сейчас мужчина не может передвигаться без дополнительной опоры. Его вторая нога начала отказывать.

При этом у мужчины не было медицинской страховки. Лечение россиянин вынужден оплачивать самостоятельно. На текущий момент турист уже отдал более двух тысяч долларов.