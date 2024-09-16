Женщина избила на школьника и украла его телефон в Петербурге

Полиция Невского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту нападения на 14-летнего школьника.
Около 23:00 возле дома № 6 на Искровском проспекте неизвестная женщина несколько раз ударила подростка по лицу и туловищу. Затем забрала его мобильный телефон, выпавший из кармана, и скрылась.
Ущерб пострадавшего оценен в 9000 рублей. Школьник доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Полиция устанавливает личность злоумышленницы.
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16.05.2022 6202