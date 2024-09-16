Осетинские пироги из Петербурга оскорбили верующих

Выпускаемые в Санкт-Петербурге осетинские пироги со свининой и курицей вызвали недовольство на родине выпечки, сообщает «АБН24».

Глава Высшего совета осетин Зелим Ватаев заявил, что это оскорбляет чувства верующих. По его словам, осетинские пироги имеют сакральное значение для народа республики и не могут содержать так называемые «нечистые» продукты.

Зелим Ватаев также напомнил, что птица и свинина являются «грязными» животными, которые запрещено готовить.

«Поэтому наряду с обманом потребителей вы оскорбляете чувства осетинского народа, что может привести к соответствующей реакции. В связи с вышеизложенным прошу скорректировать ваш рекламный проспект, исключив не характерную для осетинской кухни продукцию», – заявил Зелим Ватаев