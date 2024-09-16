Младенец захлебнулся в ванной в Бокситогорском районе

В полицию Бокситогорского района 15 сентября около 20:00 сообщили о семимесячном мальчике, которого часом ранее привезли в больницу родители. Врачи диагностировали состояние клинической смерти, пытались реанимировать, но безуспешно.

По предварительным данным, около 18:30 мать поместила ребенка в специальный круг с защитными ремешками в ванной и отлучилась примерно на минуту. Вернувшись, обнаружила ребенка головой в воде.

Женщина попыталась реанимировать сына самостоятельно и позвонила мужу. Родители рассказали полицейским, что дозвониться в скорую не смогли. Младенца они отвезли в больницу на своем автомобиле.

Семья ребенка полная, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.