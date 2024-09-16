Школьник напал на учеников и учителей с молотком в Челябинске

Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе № 68 в Челябинске, сообщил глава региона Алексей Текслер. Есть пострадавшие, их количество не уточняется. Они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, глава города, уполномоченный по правам ребенка. Проводятся следственный действия.

Алексей Текслер добавил, что пока неизвестно, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана.

«Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», – сказал Алексей Текслер

Правоохранители задержали 13-летнего школьника. Выясняются его мотивы.