Перинатальный центр разрешил навещать пациенток в Гатчине

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Перинатальный центр в Гатчине снял запрет на посещение родственников. Теперь пациентки смогут встретиться с родными в холле.

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Фото: vk.com/perinatal_centr_lokb
«В холле установлены диваны и столики, можно выпить чай и кофе и пообщаться», – сообщили в пресс-службе центра

Посещения проводятся по графику: с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00. В выходные с 10:00 до 17:00.

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