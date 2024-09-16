Перинатальный центр разрешил навещать пациенток в Гатчине

Перинатальный центр в Гатчине снял запрет на посещение родственников. Теперь пациентки смогут встретиться с родными в холле.
«В холле установлены диваны и столики, можно выпить чай и кофе и пообщаться», – сообщили в пресс-службе центра
Посещения проводятся по графику: с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00. В выходные с 10:00 до 17:00.
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