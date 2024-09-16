Петербург ждет еще один температурный рекорд на этой неделе

17 сентября температура воздуха в Северной столице преодолеет отметку 23,3 градуса, что станет рекордом этого дня за последние 23 года.

Синоптик Александр Колесов пообещал жителям Санкт-Петербурге новый температурный рекорд. По оценкам эксперта, 17 сентября воздух в городе прогреется выше 23,3 градуса.

17 сентября, когда ветер снова повернет к югу, а облака уйдут, есть все условия для ещё одного рекорда температуры в Санкт-Петербурге. Максимальная температура 17 сентября в Санкт-Петербурге всего +23,3 гр. отмечалась в 2001 году, — поделился синоптик.

Однако уже с 18 сентября в Северной столице начнется похолодание, добавил Колесов.