Финляндия перебрасывает к границе с Россией военные силы НАТО — СМИ

Финны намерены разместить дополнительный военный контингент в Лапландии.

Финляндия начала усиливать оборону на границе с Россией. В частности, финны перебрасывают дополнительные силы НАТО на новую военную базу в Лапландии, граничащей с Мурманской областью и Карелией.

При этом командование над военным контингентом передадут Швеции, чтобы Финляндия сосредоточилась на обороне своих южных территорий, передают финские СМИ.