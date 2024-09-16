Финляндия перебрасывает к границе с Россией военные силы НАТО — СМИ

Финны намерены разместить дополнительный военный контингент в Лапландии.
Финляндия начала усиливать оборону на границе с Россией. В частности, финны перебрасывают дополнительные силы НАТО на новую военную базу в Лапландии, граничащей с Мурманской областью и Карелией.
При этом командование над военным контингентом передадут Швеции, чтобы Финляндия сосредоточилась на обороне своих южных территорий, передают финские СМИ.
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