«Вопиющий случай»: в Госдуме прокомментировали очередное покушение на Трампа

Депутат Шеремет считает, что американская демократия окончательно себя исчерпала.
Очередная попытка покушения на Дональда Трампа демонстрирует упадок американской демократии, страна постепенно превращается в Дикий Запад, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Отметим, накануне в штате Флорида задержали мужчину, вооруженного автоматом на территории гольф-клуба, принадлежащего Трампу. В этот момент там находился политик. Обезвредить стрелка удалось сотрудникам Секретной службы, которые первыми открыли огонь.
В прошлый раз покушение на Трампа было совершено в середине июля. Тогда снайпер открыл стрельбу во время митинга политика в Пенсильвании, однако исполнитель промахнулся. Политик получил легкое ранение в ухо. Пуля угодила в одного из сторонников.