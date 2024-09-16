«Вопиющий случай»: в Госдуме прокомментировали очередное покушение на Трампа

Депутат Шеремет считает, что американская демократия окончательно себя исчерпала.

Очередная попытка покушения на Дональда Трампа демонстрирует упадок американской демократии, страна постепенно превращается в Дикий Запад, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Это вопиющий случай в современном западном мире и международной политике. США в свое время самолично провозгласили себя оплотом демократии, но на практике же мы видим яркий пример разрушения демократических принципов и норм морали, — цитирует парламентария РИА Новости.

Отметим, накануне в штате Флорида задержали мужчину, вооруженного автоматом на территории гольф-клуба, принадлежащего Трампу. В этот момент там находился политик. Обезвредить стрелка удалось сотрудникам Секретной службы, которые первыми открыли огонь.

В прошлый раз покушение на Трампа было совершено в середине июля. Тогда снайпер открыл стрельбу во время митинга политика в Пенсильвании, однако исполнитель промахнулся. Политик получил легкое ранение в ухо. Пуля угодила в одного из сторонников.