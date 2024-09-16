Губернатор Ленобласти взял на контроль ситуацию с подачей электричества в крупном жилмассиве рядом с поселком Лебяжье.

В трех СНТ Ломоносовского района решат проблему с электричеством. Такое поручение дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко после того, как к нему в ходе «прямой линии» обратился местный житель.

По подключению и выделению дополнительных мощностей по СНТ вопрос решаемый, но, естественно, за деньги, потому что это определенные затраты. Существуют нормативы, тарифы, часть расходов мы закрываем через нашу инвестпрограмму. Если бы это было вновь создаваемое СНТ или, тем более, частные дачные участки, то по закону сегодня и «Ленэнерго», и ЛОЭСК, и «Оборонэнерго» обязаны предоставить определенное количество киловатт. Правда, тоже за деньги, но там понятные фиксированные тарифы. Это также возможно, как и в случае с первым СНТ «Красногорские покосы», когда выделяли мощности под определенное количество участков, — заявил глава региона.

Председатель регионального комитета по ТЭК Сергей Морозов заявил, что жителям СНТ будет оказана необходимая помощь.