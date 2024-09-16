В Ленобласти спасли женщину, впавшую в кому после родов

Мама пациентки выразила слова благодарности персоналу ЛОКБ и губернатору Ленобласти за оказанную помощь.

В ходе «прямой линии» к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко обратилась жительница Киришей. Женщина поблагодарила главу региона и персонал областной клинической больницы за спасение дочери, которая столкнулась с серьезными осложнениями после родов — она впала в кому.

Большое Вам человеческое спасибо! Всему персоналу – медикам, медсестрам – тоже. Они сделали невозможное! Целую руки всем, — обратилась женщина.

Также в ходе беседы женщина попросила губернатора ускорить проверку инцидента, случившегося с роженицей. Александр Дрозденко заявил, что региональный комитет здравоохранения предоставит следствию всю необходимую информацию.