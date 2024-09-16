Жители Ленобласти снова жалуются губернатору на ситуацию со льготными лекарствами

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На этот раз проблема возникла в Приозерском районе.

К губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко в ходе «прямой линии» обратилась жительница Приозерского района с жалобой на ситуацию со льготными лекарствами. Со слов женщины, препараты для лечения бронхиальной астмы она не может получить с февраля этого года, поскольку лекарства по рецепту предусмотрены якобы только для федеральных льготников.

Глава 47-го региона удивился таком ответу должностных лиц. Александр Дрозденко подчеркнул, средства были выделены на весь список лекарств еще в июле.

В июле была заявка на дополнительное финансирование, и мы выделили порядка 180 миллионов рублей. Буквально на прошлой неделе я согласовывал уточнение бюджета до конца года. Мы предусмотрели дополнительные средства, чтобы закрыть все заявки по бесплатным лекарствам на 100%. Если вы имеете право на бесплатные лекарства, вам обязаны их предоставить. Тем более меня удивляет, что вы с февраля не можете их получить, — заявил губернатор.

Глава региона пообещал, что ситуация жительницы Приозерского района будет решена максимально оперативно.

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