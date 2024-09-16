Дорогу в деревне Старицы приведут в порядок после жалобы губернатору Ленобласти

Сейчас районная администрация пытается через суд оформить в собственность разбитую дорогу, от которой ранее отказался владелец.

Дорогу в деревне Старицы Волосовского района приведут в порядок. Ситуацию поставил на личный контроль губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В ходе «прямой линии» к главе региона обратилась местная жительница, отметив, что состояние дороги оставляет желать лучшего. Как заявил руководитель администрации Волосовского района Юрий Васечкин, о проблеме уже известно. На ее решение уже выделен бюджет. Остается только переоформить дорогу в собственность муниципалов, чтобы приступить к ремонту.

Документы были подготовлены, однако Росреестр отказал в регистрации. Сейчас мы пытаемся через суд передать дорогу в нашу собственность. Когда ее признают муниципальной, это должно произойти в октябре текущего года, то мы сразу приступим к ремонту. На это уже выделено около миллиона рублей. Все самые критические места будут отремонтированы уже в этом году, — заявил Васечкин.