Средняя стоимость аренды в Петербурге выросла до 39,2 тысячи рублей

В первой декаде сентября в Санкт-Петербурге на 21,8 % выросло количество предложений для долгосрочной аренды квартиры.

Средняя стоимость студии в городе составляет 39,2 тысячи рублей. Это на 1,8 % больше, чем было в августе, сообщает «Петроград».

Медианная плата за аренду однокомнатной квартиры дошла до 46,4 тысячи рублей. Двухкомнатной – до 72,2 тысячи рублей. Трехкомнатной – до 96,2 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что стоимость аренды жилья в Санкт-Петербурге значительно выше, чем в других городах-миллионниках.