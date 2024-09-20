В Ломоносовском районе полностью перекроют съезд

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В связи с восстановлением барьерного ограждения 20 сентября с 14:00 до 16:00 будет полностью перекрыт съезд с федеральной трассы А-180 «Нарва» (км 55) на федеральную трассу А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (км 35) в направлении Гатчины. 

На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. А также смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения.

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20.09.2024 13
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