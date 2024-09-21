Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 21 сентября

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области и города Харьков.

Отразили три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ. Противник потерял до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделениями группировки войск «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 110-й, 117-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Изюмское, Вишневое, Колесниковка, Ковшаровка Харьковской области, Невское, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 435 военнослужащих, четыре танка, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и две 155-мм гаубицы М198 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и семь полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 144-й пехотной, 81-й аэромобильной, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Серебрянка, Верхнекаменское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Острое, Курахово и Катериновка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Казак», 22 автомобиля, четыре 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152 орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 31-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 112-й, 119-й бригад теробороны, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Покровск, Димитров, Гродовка, Крутой Яр, Селидово, Украинск и Горняк Донецкой Народной Республики.

Отразили девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425 штурмового батальона ВСУ, 2-й, 12-й бригад и 5-го полка нацгвардии. Потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», а также произведенные в США: боевая бронированная машина «MaxxPro», 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.

Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, две 155-мм гаубицы «Caesar» производства Франции, 152-мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 124-й бригады теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерянка, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

Потери противника составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18317 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26328 единиц специальной военной автомобильной техники.