Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 420 военнослужащих, два танка, три пикапа, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов.

Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США и 152-мм гаубицу «Мста-Б». Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских формирований составили до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 145 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили свыше 60 военнослужащих, три автомобиля и 152-мм гаубица «Мста-Б».

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.