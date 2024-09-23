Депутат из Петербурга предложил увеличить штраф за езду вдвоем на электросамокате

Муниципальный депутат из Петербурга обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения с предложением увеличить штрафы для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), нарушающих правила их использования.
В частности, он предложил увеличить штрафы за езду вдвоем на одном электросамокате, за поездки по скоростным шоссе и магистралям, а также за остановку и парковку СИМ в аварийном или опасном месте, пишет RT.
Он добавил, что Кодекс об административных правонарушениях и правила дорожного движения пора актуализировать. Необходимо ввести дополнительные штрафы для нарушителей.
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14.09.2024 180