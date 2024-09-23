Посол Аргентины объяснил, почему страна не хочет вступать в БРИКС

Дипломат заявил, что Аргентина на видит для себя перспектив в объединении.

Аргентина не видит выгоды от членства в БРИКС, заявил посол страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что Аргентина находится в хороших отношениях с большинством стран-участниц объединения, но «добавленной стоимости для себя» в БРИКС не видит.

У нас очень хорошие отношения с Китаем, Бразилией, Индией, ЮАР, включая торгово-экономические связи. У нас есть свои собственные каналы общения с этими странами, поэтому мы не видим перспектив своего вступления туда, — заявил Виейра.

Посол добавил, что страна нацелена на членство в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).