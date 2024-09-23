Соцтакси Ленобласти организовало бесплатные перевозки раненых военнослужащих

Ранее с такой просьбой к волонтерам обратился губернатор 47-го региона.
Социальное такси Ленинградской области (компания «Такси 068») исполнило просьбу губернатора Александра Дрозденко и организовала перевозку раненых военнослужащих от аэропорта и вокзалов РЖД до медицинских организаций на период лечения и восстановления.
Активно компания оказывала поддержку и во время пандемии коронавируса. Соцтакси первым начало доставлять на безвозмездной основе больных в стационары, а врачей — к пациентам.
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