На Невском пятачке собралось более 400 реконструкторов, чтобы воссоздать бои осени 1941 года

В минувшие выходные в Ленинградской области состоялся военно-исторический фестиваль «Плацдарм «Невский пятачок».

«Второй год помогаем в организационной части фестиваля. Такие мероприятия имеют большое значение для сохранения нашей культурной и исторической памяти, особенно в преддверии 80-летия Великой Победы. Спасибо нашим волонтерам Победы — проведение таких мероприятий невозможно без поддержки и участия добровольцев», — отметила депутат Государственной Думы от Ленинградской области Ольга Занко.

На фестиваль приехало более 50 военно-исторических клубов. На плац-театр вышли более 400 участников из разных регионов России. За день мероприятие посетило не менее 7 000 зрителей.

После войны на «Невском пятачке» был создан мемориальный комплекс. В 2010 году здесь была открыта Интернациональная аллея Памяти и Славы, где устанавливаются мемориальные памятные плиты от субъектов РФ, бывших республик Советского Союза, представители которых в годы войны защищали Невскую твердыню. Каждый регион России сможет установить здесь памятную плиту с именами погибших советских воинов. Здесь уже увековечена память жителей Кубани, жителей Челябинской области, Костромской области, Липецкой земли и якутским героям.