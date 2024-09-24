В Новоселье погиб рабочий, упав с восьмиметровой высоты

В Ломоносовском районе Ленобласти 40-летний рабочий сорвался с высоты восьми метров в строящемся доме в Новоселье.

По данным следствия, мужчина находился на подмости на втором этаже и занимался бетонированием отверстий. В какой-то момент он потерял равновесие и упал. Рабочий получил несовместимые с жизнью травмы.

Следственным отделом проводится проверка.