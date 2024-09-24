В России аннулировали в три раза больше патентов на работу, чем год назад

С начала 2024 года МВД России аннулировало более 43 тысяч патентов иностранцев на трудовую деятельность. Это в три раза больше, чем годом ранее, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иностранные граждане своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности. Закон о том, что иностранцы за два месяца со дня выдачи патента обязаны уведомить о статусе трудовой деятельности территориальный орган МВД России, вступил в силу 7 января 2024 года.

«Если уведомление не подано, это означает утрату иностранным работником законных оснований для нахождения и работы в России. Также это налагает обязанность выезда за пределы Российской Федерации, неисполнение которой является основанием для принудительной высылки из нашей страны», – уточнила Ирина Волк