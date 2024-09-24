На трассе А-120 у Войсковиц введут реверсивное движение

Движение на участке дороги А-120 у Войсковиц в Гатчинском округе Ленобласти будет организовано в реверсивном режиме с ручным регулированием.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 58 километре трассы специалисты будут менять настил и асфальт на железнодорожном переезде в деревне Войсковицы. Ограничения будут действовать с 24 сентября по 4 октября с 22:00 до 06:00.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.