На трассе А-120 у Войсковиц введут реверсивное движение

Движение на участке дороги А-120 у Войсковиц в Гатчинском округе Ленобласти будет организовано в реверсивном режиме с ручным регулированием.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 58 километре трассы специалисты будут менять настил и асфальт на железнодорожном переезде в деревне Войсковицы. Ограничения будут действовать с 24 сентября по 4 октября с 22:00 до 06:00.
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Вам будет интересно
На транспортной развязке в составе федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово Всеволожского района Ленобласти введут реверсивное движение. Как сообщает Упрдор...
22.09.2024 147