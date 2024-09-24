В Ленобласти бригада «скорой» застряла в лифте по пути к пациенту без сознания

В Ленобласти бригада скорой помощи застряла в лифте, когда направлялась к пациенту, потерявшему сознание.

Как рассказал фельдшер Диана Абитова, лифт остановился на этаже, сотовая связь ловила, и они смогли дозвониться диспетчерам, объяснить ситуацию и попросить прислать реанимационную бригаду.

При этом управляющая компания отреагировала быстро и буквально в течение 10 минут устранила неполадку, и фельдшеры смогли выбраться. В квартире они выяснили, что пациент потерял сознание из-за передозировки наркотиками. Мужчину привели в сознание и госпитализировали.