В Ленобласти бригада «скорой» застряла в лифте по пути к пациенту без сознания

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В Ленобласти бригада скорой помощи застряла в лифте, когда направлялась к пациенту, потерявшему сознание.

Как рассказал фельдшер Диана Абитова, лифт остановился на этаже, сотовая связь ловила, и они смогли дозвониться диспетчерам, объяснить ситуацию и попросить прислать реанимационную бригаду.

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Фото: ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи»

При этом управляющая компания отреагировала быстро и буквально в течение 10 минут устранила неполадку, и фельдшеры смогли выбраться.  В квартире они выяснили, что пациент потерял сознание из-за передозировки наркотиками. Мужчину привели в сознание и госпитализировали.

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