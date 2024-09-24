В Киришском районе высадили 6300 сеянцев сосны

На территории Кукуйского лесничества в Киришском районе 20 сентября прошла акция «Сохраним лес». В ней участвовали волонтеры, представители администрации и комитета по образованию, школьники из Пчевжинского лесничества.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской кампании по сохранению лесных ресурсов. Перед началом работ главный лесничий провел инструктаж по правильной посадке трехлетних сосен с открытой корневой системой.

В ходе мероприятия высадили 6300 сеянцев сосны на площади 2,1 гектара.