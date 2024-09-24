Володин: Госдума не обсуждала ужесточение наказания за оскорбление власти

Спикер Госдумы заявил, что в парламент не вносился такой законопроект.
Сообщения о якобы новом законопроекте, ужесточающем публичное оскорбление власти, являются фейком. В Госдуму не вносился подобный документ, заявил спикер парламента Вячеслав Володин.
Данная информация не соответствует действительности, такой законопроект не внесён в Государственную думу и нами не рассматривается, — заявил Володин.
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24.09.2024 39