Володин: Госдума не обсуждала ужесточение наказания за оскорбление власти

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Спикер Госдумы заявил, что в парламент не вносился такой законопроект.

Сообщения о якобы новом законопроекте, ужесточающем публичное оскорбление власти, являются фейком. В Госдуму не вносился подобный документ, заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

Данная информация не соответствует действительности, такой законопроект не внесён в Государственную думу и нами не рассматривается, — заявил Володин.
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24.09.2024 39
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