Врачи Выборгской больницы спасли мужчину после падения с высоты 6 метров

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Скорая помощь доставила в Выборгскую больницу 38-летнего мужчину, упавшего с высоты шести метров. Врачи диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением отломков.

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Фото: Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Этот перелом опасен долгосрочными последствиями. Смещение обломков может привести к неправильному сращению, деформации конечности, ограничению подвижности и хронической боли.

Пациенту провели операцию. Врачи установили интрамедуллярный стержень внутрь бедренной кости. Это металлическая трубка, которая вводится во внутреннюю полость кости, обеспечивает жесткую фиксацию и правильное сращивание.

Уже на следующий день пациент мог ходить, наступая на оперированную ногу. Но для полного выздоровления потребуется реабилитация.

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