До конца 2024 года из бюджета Петербурга потратят 54,6 млрд рублей

Правительство Санкт-Петербурга внесло корректировки в городской бюджет на период с 2024 по 2026 год, сообщает Neva.Today.

Доходы бюджета в 2024 году увеличат на 54,6 млрд рублей. Это позволит на такую же сумму расходовать средства. По сравнению с ранее утвержденным бюджетом прирост средств составляет 4,6 %.

С налогов физических лиц планируется получить на 53,9 млрд рублей больше (+11,7 %). С совокупного дохода – на 20,2 млрд (+24,9 %). Доход от размещения средств бюджета скорректировали на 30,3 млрд рублей, увеличив в 5,9 раза.

Среди расходов: 6,9 млрд рублей на зарплату работникам бюджетных учреждений, 5,1 млрд на выплаты участникам СВО и их семьям, 4,4 млрд рублей на оборудование для вводных объектов. Также 3,5 млрд рублей выделят на выплаты многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, а 500 млн вложат в проект «Серебряный возраст».