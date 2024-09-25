Обвиняемый в угоне рецидивист под угрозой ножниц сорвал крест с бывшей жены в Ленобласти

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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

В отношении 45-летнего жителя поселка Бугры Всеволожского района 24 сентября заведено уголовное дело о разбое.

По предварительным данным, он несколько раз ударил бывшую жену, повалил 35-летнюю женщину на кровать и, угрожая ножницами, сорвал золотой крест. Ущерб пострадавшей составил около 40 тысяч рублей.

Летом 2024 года подозреваемого задерживали за угон автомобиля. А ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение оружия.

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14.01.2023 6147
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