Обвиняемый в угоне рецидивист под угрозой ножниц сорвал крест с бывшей жены в Ленобласти

В отношении 45-летнего жителя поселка Бугры Всеволожского района 24 сентября заведено уголовное дело о разбое.

По предварительным данным, он несколько раз ударил бывшую жену, повалил 35-летнюю женщину на кровать и, угрожая ножницами, сорвал золотой крест. Ущерб пострадавшей составил около 40 тысяч рублей.

Летом 2024 года подозреваемого задерживали за угон автомобиля. А ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение оружия.