Выборгский коллектив «Вереск» представил Ленобласть на фестивале в Крыму

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Вереск» представил Ленинградскую область на Всероссийском молодежном фестивале «Крым-Мост-Фест» в Керчи.
Творческий марафон проходит в рамках федеральной программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура», названного Владимиром Путиным среди приоритетных.
Мероприятие направлено на объединение молодых людей России, учит подрастающее поколение чтить национальные традиции, прививает любовь к малой родине.
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