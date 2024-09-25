Выборгский коллектив «Вереск» представил Ленобласть на фестивале в Крыму

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Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Вереск» представил Ленинградскую область на Всероссийском молодежном фестивале «Крым-Мост-Фест» в Керчи.

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Фото: t.me/vbglenobl

Творческий марафон проходит в рамках федеральной программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура», названного Владимиром Путиным среди приоритетных.

Мероприятие направлено на объединение молодых людей России, учит подрастающее поколение чтить национальные традиции, прививает любовь к малой родине.

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