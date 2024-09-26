В Кудрово задержали поджигателя зарядной станции самокатов

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали 34-летнего жителя Кудрово, который подозревается в поджоге шкафа с аккумуляторами для электрических самокатов.

Шкаф загорелся ранним утром 25 сентября у дома по Европейскому проспекту в Кудрово. Установлено, что задержанный бросал бутылки из окна дома стараясь попасть в аккумуляторный шкаф, после чего произошло его возгорание. Огнем повреждено покрытие дверей, ущерб оценен в 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное повреждение имущества, отметили в ГУ МВД по СПб и ЛО. Решается вопрос об избрании меры пресечения.