В Кудрово задержали поджигателя зарядной станции самокатов

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали 34-летнего жителя Кудрово, который подозревается в поджоге шкафа с аккумуляторами для электрических самокатов.
Шкаф загорелся ранним утром 25 сентября у дома по Европейскому проспекту в Кудрово. Установлено, что задержанный бросал бутылки из окна дома стараясь попасть в аккумуляторный шкаф, после чего произошло его возгорание. Огнем повреждено покрытие дверей, ущерб оценен в 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное повреждение имущества, отметили в ГУ МВД по СПб и ЛО. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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