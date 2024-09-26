Во Всеволожске открыли Центр иммунобиологической терапии воспалительных заболеваний кишечника

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Сегодня, 26 сентября, на базе Всеволожской больницы открылся медицинский центр, где жители Ленобласти смогут получить лечение многих серьезных видов гастроэнтерологических болезней.

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Фото: lenobl.ru
«Областной центр диагностики лечения воспалительных заболеваний кишечника был открыт для обеспечения качественной и высокотехнологичной медицинской помощью жителей Ленинградской области. Благодаря современной иммунобиологической терапии можно эффективно решать проблемы воспалительных заболеваний кишечника», – прокомментировал Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению.

Пациентам центра могут стать жители всех районов Ленобласти по направлению врача-терапевта или гастроэнтеролога. Здесь будет доступно медикаментозное лечение, диагностика и наблюдение в дневном стационаре.

Также в Центре будет оказываться консультативная и методическая помощь учреждениям здравоохранения 47 региона:

— проведение консилиумов, в том числе с применением телемедицинских технологий;
— координация деятельности врачей разных специальностей при работе с пациентами с ВЗК.

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