Во Всеволожске открыли Центр иммунобиологической терапии воспалительных заболеваний кишечника

Сегодня, 26 сентября, на базе Всеволожской больницы открылся медицинский центр, где жители Ленобласти смогут получить лечение многих серьезных видов гастроэнтерологических болезней.

«Областной центр диагностики лечения воспалительных заболеваний кишечника был открыт для обеспечения качественной и высокотехнологичной медицинской помощью жителей Ленинградской области. Благодаря современной иммунобиологической терапии можно эффективно решать проблемы воспалительных заболеваний кишечника», – прокомментировал Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению.

Пациентам центра могут стать жители всех районов Ленобласти по направлению врача-терапевта или гастроэнтеролога. Здесь будет доступно медикаментозное лечение, диагностика и наблюдение в дневном стационаре.

Также в Центре будет оказываться консультативная и методическая помощь учреждениям здравоохранения 47 региона:

— проведение консилиумов, в том числе с применением телемедицинских технологий;

— координация деятельности врачей разных специальностей при работе с пациентами с ВЗК.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти, что должно снизить проблему с кадрами в областных заведениях здравоохранения. Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства обеспечить медиков служебным жильем. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.