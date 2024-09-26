Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY для организации похорон

Товарный знак ZELENSKYY зарегистрирован во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), сообщает «РИА Новости». Владелец бренда может использовать его для выпуска оружия, ювелирных изделий и живописи, оказания услуг по организации выставок, онлайн-игр и похорон.

Товарный знак ZELENSKYY был зарегистрирован 27 октября 2022 года. Владельцем указан Зеленский Владимир Александрович их Украины (Zelenskyy Volodymyr Oleksandrovych, Ukraine). Права действуют в США, Евросоюзе, Швейцарии, Израиле, Молдове и Японии.

В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными президента Украины Владимира Зеленского. А также адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как домашний.