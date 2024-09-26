Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY для организации похорон

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Товарный знак ZELENSKYY зарегистрирован во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), сообщает «РИА Новости». Владелец бренда может использовать его для выпуска оружия, ювелирных изделий и живописи, оказания услуг по организации выставок, онлайн-игр и похорон.

Товарный знак ZELENSKYY был зарегистрирован 27 октября 2022 года. Владельцем указан Зеленский Владимир Александрович их Украины (Zelenskyy Volodymyr Oleksandrovych, Ukraine). Права действуют в США, Евросоюзе, Швейцарии, Израиле, Молдове и Японии.

В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными президента Украины Владимира Зеленского. А также адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как домашний.

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