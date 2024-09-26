Стоимость PlayStation 5 Pro в России оказалась в 2 раз выше рекомендованной

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Российские магазины объявили предзаказ на новую консоль. Правда, стоимость приставки завышена более чем в два раза. 

Крупные торговые сети начали принимать предзаказы на игровую консоль Sony PlayStation 5 Pro. Приобрести новинку геймеры из России смогут за 130 тысяч рублей.

При этом в США рекомендованная цена на игровую консоль составляет 65 тысяч рублей, а в Европе — порядка 83 тысяч.

Российские ретейлеры ожидают, что первые приставки поступят в страну 29-30 сентября. Желающим приобрести PS5 pro торговые сети обещают десятки тысяч бонусных баллов, а также рассрочку.

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