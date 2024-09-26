Россиянам напомнили, от чего зависит размер единого пособия

Пособие может выплачиваться в размере 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума в регионе. Зависит это от двух факторов.
Размер единого пособия определяется на основе двух факторов: региона проживания и дохода семьи, напомнили в Социальном фонде РФ.
В каждом регионе свой прожиточный минимум. Эту величину используют, чтобы рассчитать среднедушевой доход семьи в месяц и для назначения суммы выплаты. Главное условие для назначения: доход на человека в семье не превышает региональный прожиточный минимум, — объяснили в Фонде.
Единое пособие в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка или беременную женщину в регионе является базовой ставкой пособия.
Тем временем 75% назначается, если при назначении 50-процентной выплаты доход семьи все равно остался меньше прожиточного минимума.
100% — если прожиточный минимум не достигнут и при назначении 75%, — добавили в Соцфонде.
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